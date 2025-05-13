Хуркач победил Меншика и вышел в 1/4 финала турнира в Риме
Поляк Хуберт Хуркач стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.
В четвертом круге он победил чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 1 минуту.
Соперником Хуркача в матче за выход в полуфинал станет победитель встречи Алекса де Минаура (Австралия) и Томми Пола (США).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Якуб Меншик (Чехия, 20) — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:5)
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