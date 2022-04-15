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Сегодня, 19:59

Хуркач и Синнер снялись с турнира в Барселоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер и поляк Хуберт Хуркач снялись с турнира ATP 500 в Барселоне.

Также в турнире не примут участие Ботик ван де Зандшульп и Тэллон Грикспор.

В заявке их заменят Максим Кресси, Лоренцо Музетти, Джордан Томпспон и Роберто Карбаллес Баэна. Также организаторы убрали одну из wild card, и таким образом место в основе получит американец Брэндон Накашима.

Ранее Хуркач не смог пройти в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Григору Дмитрову (4:6, 6:2, 6:7 (2:7)).

Турнир в Барселоне пройдет с 18 по 24 апреля.

Теннис
Хуберт Хуркач
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