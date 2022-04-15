Хуркач и Синнер снялись с турнира в Барселоне

Итальянский теннисист Янник Синнер и поляк Хуберт Хуркач снялись с турнира ATP 500 в Барселоне.

Также в турнире не примут участие Ботик ван де Зандшульп и Тэллон Грикспор.

В заявке их заменят Максим Кресси, Лоренцо Музетти, Джордан Томпспон и Роберто Карбаллес Баэна. Также организаторы убрали одну из wild card, и таким образом место в основе получит американец Брэндон Накашима.

Ранее Хуркач не смог пройти в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, уступив Григору Дмитрову (4:6, 6:2, 6:7 (2:7)).

Турнир в Барселоне пройдет с 18 по 24 апреля.