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15 мая 2025, 16:20

Пол второй год подряд обыграл Хуркача в четвертьфинале турнира в Риме

Алина Савинова

Американский теннисист Томми Пол победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 12-й ракетки мира.

В полуфинале американец сыграет против победителя матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

В прошлом году Пол также победил Хуркача на стадии четвертьфинала «мастерса» в Риме, а в матче за выход в финал он проиграл чилийцу Николасу Харри.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 11) — Хуберт Хуркач (Польша, 30) — 7:6 (7:4), 6:3

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Теннис
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