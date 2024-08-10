Хуркач вышел в третий круг турнира в Монреале
Польский теннисист Хуберт Хуркач победил австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге турнира в Монреале.
Матч длился 2 часа 30 минут и завершился победой 4-го «сеяного» со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6).
Хуркач в третьем круге встретится с французом Артуром Риндеркнешем.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6 (8:6)
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