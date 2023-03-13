Хуберт Хуркач проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Польский теннисист Хуберт Хуркач проиграл американцу Томми Полу в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Пола. Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.

11-я ракетка мира Хуркач 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету 19-й ракетки Пола 6 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала турнира 25-летний американец сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (7:5, 6:4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США, 17) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 4:6, 6:2, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 27) — 7:5, 6:4