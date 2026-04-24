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24 апреля, 14:15

Музетти обыграл Хуркача и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача во втором круге турнира в Мадриде — 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час 52 минуты.

Музетти 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

В следующем круге 24-летний итальянец встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 7:6 (7:4)

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