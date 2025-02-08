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8 февраля 2025, 01:41

Рублев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. 27-летний россиянин сделал 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 17 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующим соперником Хуркача будет испанец Карлос Алькарас.

Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

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Теннис
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
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