Рублев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. 27-летний россиянин сделал 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 17 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующим соперником Хуркача будет испанец Карлос Алькарас.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4