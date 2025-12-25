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25 декабря 2025, 06:58

Ферреро: «Финансовый вопрос не был одной из проблем, по которой мы с Алькарасом прекратили сотрудничество»

Ана Горшкова
Корреспондент

Тренер Хуан Карлос Ферреро заявил, что финансовый вопрос не был проблемой во время переговоров по новому контракту с 1-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Я с самого раннего возраста доказывал, что для меня деньги не главное. Говорили, что я просил больше, но они всегда были ко мне очень щедры. В первые годы, когда я очень много работал с ним, мне давали очень высокий процент. И я им за это благодарен. В конце концов, я постарался ясно дать понять, что финансовый вопрос не был одной из проблем и не был причиной, по которой я участвовал в этом проекте», — цитирует Ферреро Marca.

Ферреро был тренером испанского теннисиста на протяжении семи лет. 17 декабря Алькарас объявил о завершении сотрудничества со специалистом.

Карлос Алькарас с&nbsp;тренером Хуаном Карлосом Ферреро.«Очень трудно говорить об этом». Алькарас расстался с тренером, который сделал его теннисистом топ-уровня

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Карлос Алькарас
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