Ферреро: «Финансовый вопрос не был одной из проблем, по которой мы с Алькарасом прекратили сотрудничество»

Тренер Хуан Карлос Ферреро заявил, что финансовый вопрос не был проблемой во время переговоров по новому контракту с 1-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Я с самого раннего возраста доказывал, что для меня деньги не главное. Говорили, что я просил больше, но они всегда были ко мне очень щедры. В первые годы, когда я очень много работал с ним, мне давали очень высокий процент. И я им за это благодарен. В конце концов, я постарался ясно дать понять, что финансовый вопрос не был одной из проблем и не был причиной, по которой я участвовал в этом проекте», — цитирует Ферреро Marca.

Ферреро был тренером испанского теннисиста на протяжении семи лет. 17 декабря Алькарас объявил о завершении сотрудничества со специалистом.