Чорич — о целях на сезон-2023: «Если я закончу в топ-15, то буду спать спокойно»

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал, о целях на сезон-2023.

Весной 2022 года 26-летний спортсмен вернулся в тур после операции на плече. Сразу после возвращения он проиграл семь из девяти матчей.

«Конечно, это было нелегко. Я проиграл пару очень, очень напряженных матчей. Тогда я видел, что трачу свой защищенный рейтинг и зарабатываю мало очков. Конечно, ты можно было немного паниковать, и это создает дополнительное давление.

Хочу в новом сезоне снова претендовать на топ-10. Если я закончу в топ-15 и выложусь по максимуму по ходу всего сезона, что я и сделаю, то буду спать спокойно», — приводит слова Чорича ArabNews.com.

Чорич — победитель трех турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Хорватии, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2013).