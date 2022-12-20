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Сегодня, 17:07

Чорич — о целях на сезон-2023: «Если я закончу в топ-15, то буду спать спокойно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал, о целях на сезон-2023.

Весной 2022 года 26-летний спортсмен вернулся в тур после операции на плече. Сразу после возвращения он проиграл семь из девяти матчей.

«Конечно, это было нелегко. Я проиграл пару очень, очень напряженных матчей. Тогда я видел, что трачу свой защищенный рейтинг и зарабатываю мало очков. Конечно, ты можно было немного паниковать, и это создает дополнительное давление.

Хочу в новом сезоне снова претендовать на топ-10. Если я закончу в топ-15 и выложусь по максимуму по ходу всего сезона, что я и сделаю, то буду спать спокойно», — приводит слова Чорича ArabNews.com.

Чорич — победитель трех турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Хорватии, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2013).

Источник: ArabNews
Теннис
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