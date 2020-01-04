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Хорватия обыграла Австрию на ATP Сup благодаря победам Чорича и Чилича

16:06
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Хорватия обыграла Австрию на ATP Сupв рамках противостояния в группе Е. В первом матче Марин Чилич оказался сильнее Денниса Новака — 6:7(4:7), 6:4, 6:4. А во второй встрече Борна Чорич обыграл Доминика Тима — 7:6(7:4), 2:6, 6:3.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Сидней)

Австрия — Хорватия

Деннис Новак — Марин Чилич — 7:6(7:4), 4:6, 4:6

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