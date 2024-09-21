Руне проиграл 160-й ракетке мира на турнире в Чэнду

Датчанин Хольгер Руне не смог выйти в четвертьфинал турнира в Чэнду.

14-я ракетка мира уступил в двух сетах японцу Ясутаке Утияме со счетом 5:7, 4:6. Матч длился 1 час 42 минуты.

160-я ракетка мира вышел в четвертьфинал и встретится с хорватом Марином Чиличем.

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ясутака Утияма (Япония, Q) — Хольгер Руне (Дания, 1) — 7:5, 6:4