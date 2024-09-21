Руне проиграл 160-й ракетке мира на турнире в Чэнду
Датчанин Хольгер Руне не смог выйти в четвертьфинал турнира в Чэнду.
14-я ракетка мира уступил в двух сетах японцу Ясутаке Утияме со счетом 5:7, 4:6. Матч длился 1 час 42 минуты.
160-я ракетка мира вышел в четвертьфинал и встретится с хорватом Марином Чиличем.
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 000 630 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ясутака Утияма (Япония, Q) — Хольгер Руне (Дания, 1) — 7:5, 6:4
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