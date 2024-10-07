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Сегодня, 15:44

Руне победил Берреттини во втором круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне победил итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 4:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа. Руне реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. У Берреттини — 16 эйсов.

Руне вышел в третий круг и встретится с чехом Иржи Легечкой.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 12) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:4, 6:3

Маттео Берреттини
Хольгер Руне
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