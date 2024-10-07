Руне победил Берреттини во втором круге «мастерса» в Шанхае
Датчанин Хольгер Руне победил итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 4:6, 6:4, 6:3.
Матч длился 2 часа. Руне реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. У Берреттини — 16 эйсов.
Руне вышел в третий круг и встретится с чехом Иржи Легечкой.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 12) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:4, 6:3
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