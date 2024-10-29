Руне сыграет с Бубликом во втором круге «мастерса» в Париже
Датчанин Хольгер Руне победил итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 31 минуту.
13-я ракетка мира вышел во второй круг «мастерса» и встретится с казахстанцем Александром Бубликом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 13) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:4
Зизу Бергс (Бельгия, LL) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:4
Артур Филс (Франция) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 6:2
Алекс Микельсен (США) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 6:1, 6:3
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