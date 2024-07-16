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Сегодня, 22:00

Руне вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне победил венгра Фабиана Марожана в первом круге грунтового турнира в Гамбурге — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. Руне реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов, у Марожана — 0 из 4.

Во втором круге турнира второй «сеяный» сыграет с аргентинцем Марко Трунхельити.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 2) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 6:4

Теннис
Хольгер Руне
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