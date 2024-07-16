Руне вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Датчанин Хольгер Руне победил венгра Фабиана Марожана в первом круге грунтового турнира в Гамбурге — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 20 минут. Руне реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов, у Марожана — 0 из 4.
Во втором круге турнира второй «сеяный» сыграет с аргентинцем Марко Трунхельити.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 891 995 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 2) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 6:4
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