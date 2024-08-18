Руне сыграет с Тиафо в полуфинале «мастерса» в Цинциннати
Датчанин Хольгер Руне победил британца Джека Дрейпера в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 17 минут. 16-я ракетка мира Руне за игру реализовал 3 брейк-пойнта из 3. 28-я ракетка мира Дрейпер — 0 из 3.
В полуфинале «мастерса» Руне встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 15) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 6:2
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