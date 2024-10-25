Руне стал полуфиналистом турнира в Базеле
Датчанин Хольгер Руне пробился в полуфинал турнира в Базеле.
14-я ракетка мира победил бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 21 минуту.
Соперником Руне в полуфинале станет победитель матча Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 256 480 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 6:2, 6:4
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