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Сегодня, 20:59

Руне стал полуфиналистом турнира в Базеле

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне пробился в полуфинал турнира в Базеле.

14-я ракетка мира победил бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 21 минуту.

Соперником Руне в полуфинале станет победитель матча Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 6:2, 6:4

Теннис
Давид Гоффен
Хольгер Руне
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