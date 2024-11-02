Хольгер Руне — Александр Зверев: смотреть матч «мастерса» в Париже онлайн
Хольгер Руне сыграет с Александром Зверевым в полуфинале «мастерса» в Париже 2 ноября
Датский теннисист Хольгер Руне сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале «мастерса» в Париже в субботу, 2 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Руне — Зверев с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).
21-летний Руне занимает 13-е место место в рейтинге ATP. 27-летний Зверев — 3-я ракетка мира.
Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.
В истории личных встреч счет 2-1 в пользу немецкого теннисиста.
Новости