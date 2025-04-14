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14 апреля, 19:50

Руне вышел во второй круг турнира в Барселоне

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа на старте турнира в Барселоне — 7:5, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 41 минуту.

Следующим соперником Руне станет либо аргентинец Себастьян Баэс, либо Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

На турнире в Барселоне выступят двое россиян: Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, WC) — 7:5, 6:4

Теннис
Хольгер Руне
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