Россиянин Карен Хачанов поделился ожиданиями от старта турнира в Санкт-Петербурге. В первом круге 13 октября Хачанов сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом.

«Сейчас мои цели — как можно дальше проходить по турниру. В Питере, к сожалению, после своего первого выступления, на котором я заработал первые очки, не удавалось проходить и круга. Все время были какие-то сложные матчи, поэтому в данном случае хочется просто играть и постараться пройти как можно дальше», — цитирует Хачанова пресс-служба турнира.

«Насчет целей на остаток сезона — буду играть. У нас осталось несколько турниров, нужно попробовать сыграть как можно лучше, посмотрим, как получится закончить год, и уже от этого буду отталкиваться: продолжать тренироваться и строить планы на предсезонный период — смотря, сколько времени у нас останется, и уже строить планы на начало следующего года. В зависимости от того, что вообще из турниров у нас будет — это тоже пока еще непонятно».