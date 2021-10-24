Хелиоваара и Мидделкоп выиграли парный турнир Кубка Кремля
17:07
Финский теннисист Арри Хелиоваара и представитель Нидерландов Матве Мидделкоп выиграли Кубок Кремля в мужском парном разряде.
В финале они обыграли пару Томислав Бркич/Никола Чачич (Босния и Герцеговина/Сербия). Счет матча — 7:5, 4:6, 11:9.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) — Томислав Бркич/Никола Чачич (Босния и Герцеговина/Сербия, 4) — 7:5, 4:6, 11:9
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