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Хелиоваара и Мидделкоп выиграли парный турнир Кубка Кремля

17:07
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Финский теннисист Арри Хелиоваара и представитель Нидерландов Матве Мидделкоп выиграли Кубок Кремля в мужском парном разряде.

В финале они обыграли пару Томислав Бркич/Никола Чачич (Босния и Герцеговина/Сербия). Счет матча — 7:5, 4:6, 11:9.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) — Томислав Бркич/Никола Чачич (Босния и Герцеговина/Сербия, 4) — 7:5, 4:6, 11:9

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Евгений Петров все материалы автора
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