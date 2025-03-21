Мунар — о победе над Медведевым: «Это очень много для меня значит»

Испанский теннисист Хауме Мунар поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «мастерса» в Майами.

56-я ракетка мира обыграл Медведева в двух сетах — 6:2, 6:3.

«Это очень много для меня значит. Я прекрасно себя чувствую после всей работы, которую проделал, чтобы провести такой турнир. Я чувствую себя здесь очень комфортно, и в этом году я отлично играю на кортах с твёрдым покрытием. В конце было немного тяжело, но я доволен своей игрой, и это очень много для меня значит.

Я многое изменил в своей игре. Я изменил технику, тактику. В этом году это очень хорошо сработало. Я думаю, что мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы продолжать что-то менять. Я смотрю, что можно улучшить в моей игре, и думаю, что у меня и моей команды все хорошо получается», — приводит слова Мунара пресс-служба ATP.

В третьем круге Мунар сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия, 26).