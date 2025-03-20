Медведев сыграет с Мунаром во втором круге турнира в Майами

Испанский теннисист Хауме Мунар выиграл у француза Артура Риндеркнеха в первом круге турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 46 минут. Испанец подал 3 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 13 подач навылет и 3 двойные ошибки.

Следующим соперником Мунара будет россиянин Даниил Медведев.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кантен Алис (Франция) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 6:3, 6:4

Александр Мюллер (Франция) — Реи Сакамото (Япония, Q) — 6:4, 6:4

Хауме Мунар (Испания) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)

Элиот Спиццирри (США, WC) — Билли Харрис (Великобритания, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:2