20 марта, 06:25

Медведев сыграет с Мунаром во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанский теннисист Хауме Мунар выиграл у француза Артура Риндеркнеха в первом круге турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 46 минут. Испанец подал 3 раза навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 13 подач навылет и 3 двойные ошибки.

Следующим соперником Мунара будет россиянин Даниил Медведев.

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Кантен Алис (Франция) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 6:3, 6:4

Александр Мюллер (Франция) — Реи Сакамото (Япония, Q) — 6:4, 6:4

Хауме Мунар (Испания) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)

Элиот Спиццирри (США, WC) — Билли Харрис (Великобритания, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:2

