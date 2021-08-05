Харрис и Опелка вышли в третий круг турнира в Вашингтоне

Южноафриканец Ллойд Харрис вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Американец Теннис Сандгрен отказался от продолжения борньбы по ходу второго сета.

Следующим соперником Харриса будет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Сок (США).

В другом матче американец Райлли Опелка выиграл у колумбийца Даниэля Элахи Галана — 7:6 (7:1), 6:3. Следующим соперником будет австралиец Джон Миллмэн.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ллойд Харрис (ЮАР, 14) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока

Райлли Опелка (США, 8) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6 (7:1), 6:3