Харрис и Опелка вышли в третий круг турнира в Вашингтоне
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Южноафриканец Ллойд Харрис вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Американец Теннис Сандгрен отказался от продолжения борньбы по ходу второго сета.
Следующим соперником Харриса будет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Сок (США).
В другом матче американец Райлли Опелка выиграл у колумбийца Даниэля Элахи Галана — 7:6 (7:1), 6:3. Следующим соперником будет австралиец Джон Миллмэн.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ллойд Харрис (ЮАР, 14) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока
Райлли Опелка (США, 8) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6 (7:1), 6:3
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