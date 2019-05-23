Чилиец Николас Харри вышел в полуфинал турнира в Женеве. В четвертьфинальном матче он обыграл японца Таро Даниэля - 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В полуфинале соревнований Харри сыграет с победителем матча Раду Албот (Молдавия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николас Харри (Чили) - Таро Даниэль (Япония) - 6:1, 7:5