Хелиеваара и Паттен стали чемпионами Итогового турнира АТР в парном разряде
Финский теннисист Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Итогового турнира ATP-2025 в парном разряде.
В финале они обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски — 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Хелиеваара и Паттен пять раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из восьми. Солсбери и Скупски сделали два эйса, допустили три двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта.
Хелиеваара и Паттен завоевали четвертый титул в 2025 году. Они занимают четвертое место в мировом рейтинге. Финн выиграл 12 турниров в карьере, а Паттен — восемь.
Новости