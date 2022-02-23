Ханфманн обыграл Корию в первом круге турнира ATP в Сантьяго
Немец Янник Ханфманн обыграл аргентинца Федерико Корию в матче первого круга ATP в Сантьяго (Чили) — 3:6, 6:2, 6:4.
Во втором круге Ханфманн встретится с бразильцем Тиагу Сейботом Уайлдом.
В параллельных матчах чилиец Алехандро Табило победил аргентинца Ренцо Оливо, а датчанин Хольгер Витус Недсков Руне проиграл бразильцу Матеусу Пучинелли де Алмейде.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 475 960 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Ханфманн (Германия) — Федерико Кория (Аргентина, 5) — 3:6, 6:2, 6:4
Матеус Пучинелли де Алмейда (Бразилия, Q) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:4, 6:4
Алехандро Табило (Чили, WC) — Ренцо Оливо (Аргентина, Q) — 6:1, 6:3
Новости