Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:27

Ханфманн обыграл Корию в первом круге турнира ATP в Сантьяго

Иван Торопцев
Корреспондент

Немец Янник Ханфманн обыграл аргентинца Федерико Корию в матче первого круга ATP в Сантьяго (Чили) — 3:6, 6:2, 6:4.

Во втором круге Ханфманн встретится с бразильцем Тиагу Сейботом Уайлдом.

В параллельных матчах чилиец Алехандро Табило победил аргентинца Ренцо Оливо, а датчанин Хольгер Витус Недсков Руне проиграл бразильцу Матеусу Пучинелли де Алмейде.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 475 960 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Ханфманн (Германия) — Федерико Кория (Аргентина, 5) — 3:6, 6:2, 6:4

Матеус Пучинелли де Алмейда (Бразилия, Q) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:4, 6:4

Алехандро Табило (Чили, WC) — Ренцо Оливо (Аргентина, Q) — 6:1, 6:3

Теннис
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берреттини вылетел в первом круге турнира ATP в Акапулько

Определился соперник Медведева по второму кругу турнира ATP в Акапулько
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости