Ханфманн и Кецманович сыграют в финале турнира в Кицбюэле
18:32
На турнире в австрийском Кицбюэле состоялись полуфиналы. По их итогам определились участники решающего матча: немец Янник Ханфманн встретится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 542 695 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Ханфманн (Германия, Q) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Миомир Кецманович (Сербия) — Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, Q) — 6:2, 5:7, 6:3