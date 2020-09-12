Ханфманн и Кецманович сыграют в финале турнира в Кицбюэле

На турнире в австрийском Кицбюэле состоялись полуфиналы. По их итогам определились участники решающего матча: немец Янник Ханфманн встретится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 542 695 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Миомир Кецманович (Сербия) — Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, Q) — 6:2, 5:7, 6:3