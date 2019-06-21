Хачанову вручили награду после дебюта в топ-10 рейтинга АТР

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов получил специальную награду, которая была вручена ему после дебюта в топ-10 рейтинга АТР. В начале июня он стал седьмым представителем России в первой десятке.
Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP после Roland Garros. 23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".
🇷🇺 @karenkhachanov picks up a 🏆 for cracking the 🔝 🔟!#NoventiOpen19— ATP Tour (@ATP_Tour) 21 июня 2019 г.
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