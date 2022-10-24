Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч завершился со счетом 7:6, 7:5.
Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.
Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Оскар Отте (Германия, LL) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 7:6, 7:5
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