Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче первого круга турнира в Вене — 6:4, 7:6(7:3). Матч продолжался 1 час 42 минуты. Во втором раунде Хачанов сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 7:6(7:3)