Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене
21 октября 2019, 23:40
Россиянин Карен Хачанов обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче первого круга турнира в Вене — 6:4, 7:6(7:3). Матч продолжался 1 час 42 минуты. Во втором раунде Хачанов сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 7:6(7:3)
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