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Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати

06:07
Карен Хачанов. Фото Twitter
Карен Хачанов. Фото Twitter
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Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Цинциннати обыграл Кевина Андерсона из ЮАР со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Россиянин не сделал ни одного эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Отметим, Андерсон сделал 11 подач навылет.

В следующем круге Хачанов встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Поединок пройдет 18 августа и начнется в 17:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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