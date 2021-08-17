Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Цинциннати обыграл Кевина Андерсона из ЮАР со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Россиянин не сделал ни одного эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Отметим, Андерсон сделал 11 подач навылет.

В следующем круге Хачанов встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Поединок пройдет 18 августа и начнется в 17:00 мск.