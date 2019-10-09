Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тэйлора Фритца в матче второго круга турнира АТР в Шанхае — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 9 минут. Теперь Хачанов сразится с итальянцем Фабио Фоньини.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Тэйлор Фритц (США) — 6:2, 6:4