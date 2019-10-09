Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае
10:27
Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тэйлора Фритца в матче второго круга турнира АТР в Шанхае — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 9 минут. Теперь Хачанов сразится с итальянцем Фабио Фоньини.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Тэйлор Фритц (США) — 6:2, 6:4
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