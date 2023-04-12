Хачанов вышел в третий круг турнира в Монте-Карло и сыграет с Рублевым

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло — 7:6 (7:2), 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час и 41 минуту.

Россиянин трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал две брейк-пойнта из трех.

Ивашко ни разу не подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет против своего соотечественника Андрея Рублева.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 9) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:2), 6:2

Следующий соперник

Андрей Рублев (Россия, 5)