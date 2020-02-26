Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в ОАЭ, где может сыграть с Джоковичем

Россиянин Карен Хачанов в матче второго круга на турнире в ОАЭ в двух сетах победил австрийца Денниса Новака.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Филипп Кольшрайбер (Германия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 6:3, 6:4