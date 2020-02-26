Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в ОАЭ, где может сыграть с Джоковичем
17:29
Россиянин Карен Хачанов в матче второго круга на турнире в ОАЭ в двух сетах победил австрийца Денниса Новака.
В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Филипп Кольшрайбер (Германия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 6:3, 6:4
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