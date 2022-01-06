Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
09:08
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде, обыграв американца Стива Джонсона со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
Соперником Хачанова за выход в полуфинал станет белорусский теннисист Егор Герасимов.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 2) — Стив Джонсон (США) — 6:4, 4:6, 6:2
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