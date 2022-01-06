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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

09:08
Карен Хачанов. Фото Getty Images
Карен Хачанов. Фото Getty Images
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде, обыграв американца Стива Джонсона со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Соперником Хачанова за выход в полуфинал станет белорусский теннисист Егор Герасимов.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Стив Джонсон (США) — 6:4, 4:6, 6:2

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Роман Шишов все материалы автора
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