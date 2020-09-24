Хачанов вылетел с турнира в Гамбурге во втором круге
14:57
Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу во втором круге турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 1:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Лайович прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Пабло Куэвас — Стефанос Циципас.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 062 520 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Душан Лайович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 8, WC) — 6:1, 6:2