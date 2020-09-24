Хачанов вылетел с турнира в Гамбурге во втором круге

Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу во втором круге турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Лайович прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Пабло Куэвас — Стефанос Циципас.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 062 520 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Душан Лайович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 8, WC) — 6:1, 6:2