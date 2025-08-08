Теннис
8 августа, 04:01

Хачанов выиграл первый сет в финале турнира в Торонто против Шелтона

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл первый сет у американца Бена Шелтона в финале турнира ATP в Торонто — 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты.

29-летний россиянин подал 2 раза навылет, допустил 0 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Предыдущий матч между теннисистами состоялся в марте на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Шелтон одержал победу со счетом 6:3, 7:5.

