Хачанов выиграл первый сет в финале турнира в Торонто против Шелтона

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл первый сет у американца Бена Шелтона в финале турнира ATP в Торонто — 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты.

29-летний россиянин подал 2 раза навылет, допустил 0 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Предыдущий матч между теннисистами состоялся в марте на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Шелтон одержал победу со счетом 6:3, 7:5.