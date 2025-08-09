Хачанов встретится с Ройе во втором круге турнира в Цинциннати

Французский теннисист Валентин Ройе в первом круге турнира в Цинциннати обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Во втором круге Ройе встретится с россиянином Кареном Хачановым. Встреча пройдет 10 августа и начнется не ранее 18:00 мск.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Валентин Ройе (Франция, Q) — Себастьян Офнер (Австрия) — 5:7, 6:3, 6:3