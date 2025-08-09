Хачанов встретится с Ройе во втором круге турнира в Цинциннати
Французский теннисист Валентин Ройе в первом круге турнира в Цинциннати обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счетом 5:7, 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Во втором круге Ройе встретится с россиянином Кареном Хачановым. Встреча пройдет 10 августа и начнется не ранее 18:00 мск.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Валентин Ройе (Франция, Q) — Себастьян Офнер (Австрия) — 5:7, 6:3, 6:3
