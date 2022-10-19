Хачанов встретится с Кордой во втором круге турнира в Антверпене
Российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Себастьяном Кордой во втором круге турнира ATP в Антверпене (Бельгия).
В первом круге Корда обыграл своего соотечественника Маркоса Гирона в трех сетах — 6:3, 6:7 (0:7), 6:4.
Матч Хачанова и Корды запланирован на четверг, 20 октября.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Себастьян Корда (США) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:7 (0:7), 6:4
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