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Сегодня, 18:36

Хачанов встретится с Кордой во втором круге турнира в Антверпене

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Себастьяном Кордой во втором круге турнира ATP в Антверпене (Бельгия).

В первом круге Корда обыграл своего соотечественника Маркоса Гирона в трех сетах — 6:3, 6:7 (0:7), 6:4.

Матч Хачанова и Корды запланирован на четверг, 20 октября.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Корда (США) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:7 (0:7), 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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