Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати сыграет с Кирьосом

Австралиец Ник Кирьос в первом круге турнира в Цинциннати (США) обыграл итальянца Лоренцо Сонего – 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту.
Во втором круге Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым, который посеян на турнире под восьмым номером. Ранее он дошел до полуфинала соревнований в Монреале (Канада), где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) – Лоренцо Санего (Италия) – 7:5, 6:4
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