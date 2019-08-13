Хачанов во втором круге турнира в Цинциннати сыграет с Кирьосом

Австралиец Ник Кирьос в первом круге турнира в Цинциннати (США) обыграл итальянца Лоренцо Сонего – 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту.

Во втором круге Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым, который посеян на турнире под восьмым номером. Ранее он дошел до полуфинала соревнований в Монреале (Канада), где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) – Лоренцо Санего (Италия) – 7:5, 6:4