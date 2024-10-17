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Сегодня, 12:42

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов победил финна Отто Виртанена в матче второго круга турнира в Алма-Ате — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Спортсмены провели на корте 1 час 38 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету его соперника 14 эйсов, 5 ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале турнира россиянин сыграет против представителя Казахстана Бейбита Жукаева.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Отто Виртанен (Финляндия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
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