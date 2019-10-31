Хачанов в паре с Рублевым вышел в 1/4 финала турнира в Париже
14:40
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли бразильца Маркоса Даниэла и австрийца Филиппа Освальда во втором круге турнира в Париже в парном разряде — 6:4, 7:5.
Их матч продолжался 1 час 16 минут. В 1/4 финала турнира россияне сыграют с парой Максимо Гонсалес (Аргентина)/Остин Крайчек (США) или парой Рохан Бопанна (Индия)/Денис Шаповалов (Канада).
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Маркос Даниэл/Филипп Освальд (Бразилия/Австрия) — 6:4, 7:5
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