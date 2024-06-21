Хачанов в паре с Фритцем вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Российский теннисист Карен Хачанов и американец Тейлор Фритц вышли в полуфинал турнира в Лондоне в парном разряде.
В четвертьфинальном матче спортсмены одержали победу над представителем Индии Роханом Бопанной и австралийцем Мэттью Эбденом со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:3). Встреча длилась 1 час 20 минут.
В полуфинале турнира Хачанов и Фритц сыграют против Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павича из Хорватии.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц/Карен Хачанов (США/Россия) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3)
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