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Сегодня, 22:09

Хачанов в паре с Фритцем вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов и американец Тейлор Фритц вышли в полуфинал турнира в Лондоне в парном разряде.

В четвертьфинальном матче спортсмены одержали победу над представителем Индии Роханом Бопанной и австралийцем Мэттью Эбденом со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:3). Встреча длилась 1 час 20 минут.

В полуфинале турнира Хачанов и Фритц сыграют против Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павича из Хорватии.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц/Карен Хачанов (США/Россия) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
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