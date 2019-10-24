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Хачанов в 1/4 финала турнира в Вене сыграет со Шварцманом

17:58
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Аргентинец Диего Шварцман во втором круге турнира в Вене (Австрия) в трех сетах победил американца Сэма Керри — 6:7(5:7), 6:4, 7:6(7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 43 минуты.

За право выйти в полуфинал Шварцман сразится с россиянином Кареном Хачановым.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диего Шварцман (Аргентина, 5) — Сэм Керри (США) — 6:7(5:7), 6:4, 7:6(7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2019/

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