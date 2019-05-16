Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на турнира ATP в Риме, уступив в трех сетах испанцу Фернандо Вердаско – 5:7, 6:3, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
В четвертьфинале 35-летний Вердаско встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Рафаэль Надаль (Испания).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Фернандо Вердаско (Испания) – Карен Хачанов (Россия, 11) – 7:5, 3:6, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...