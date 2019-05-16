Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на турнира ATP в Риме, уступив в трех сетах испанцу Фернандо Вердаско​ – 5:7, 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

В четвертьфинале 35-летний Вердаско встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Рафаэль Надаль​ (Испания).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Фернандо Вердаско (Испания) – Карен Хачанов (Россия, 11) – 7:5, 3:6, 6:3