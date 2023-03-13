Хачанов уступил Давидовичу Фокину в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 3:6, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету россиянина 4 эйса, одна ошибка на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала Давидович-Фокина встретится с чилийцем Кристианом Гарином.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — Карен Хачанов (Россия, 13) — 6:3, 1:6, 6:4