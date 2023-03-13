Хачанов уступил Давидовичу Фокину в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 3:6, 6:1, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету россиянина 4 эйса, одна ошибка на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала Давидович-Фокина встретится с чилийцем Кристианом Гарином.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23) — Карен Хачанов (Россия, 13) — 6:3, 1:6, 6:4
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