Хачанов уступил Чиличу в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге уступил хорвату Марину Чиличу со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянин сделал 8 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У хорвата 15 подач навылет и 4 ошибки на второй подаче, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Чилич встретится с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия) — Карен Хачанов (Россия, 6) — 6:4, 6:7 (1:7), 6:4