Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

8 августа, 23:05

Хачанов уступил Арнальди во втором круге турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Монреале уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 5:7, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету 28-летнего россиянина 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Арнальди встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 7:5, 7:5

Карен Хачанов
2
0
Читайте также
Спортсмены массово продают подаренные им на Олимпиаде смартфоны Samsung
Сербского дзюдоиста могут наказать за религиозный жест на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас раскритиковал отца после поражения в Монреале: «Мне нужен тренер, который слушает меня»

Медведев и Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале
Новости
RSS RSS
Все новости