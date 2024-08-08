Хачанов уступил Арнальди во втором круге турнира в Монреале
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Монреале уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 5:7, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету 28-летнего россиянина 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Арнальди встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 7:5, 7:5
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