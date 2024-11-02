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Сегодня, 21:26

Хачанов проиграл Умберу в полуфинале «мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира АТР 1000 в Париже.

В полуфинальном матче 28-летний россиянин в трех сетах проиграл французу Уго Умберу — 7:6 (8:6), 4:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 48 минут. Хачанов за игру 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету француза 9 эйсов, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За титул в Париже Умбер поборется с немцем Александром Зверевым, который ранее победил датчанина Хольгера Руне.

Хачанов в октябре выиграл турнир в Астане и дошел до финала в Вене, уступив в решающем матче британцу Джеку Дрейперу (4:6, 5:7).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уго Умбер (Франция, 15) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
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