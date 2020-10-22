Хачанов сыграет в 1/4 финала турнира в Антверпене
22:10
Российский теннисист Карен Хачанов прошел в четвертьфинал соревнований в Антверпене, победив бельгийца Зизу Бергса.
Поединок продлился 2 часа 22 минуты. 17-й номер рейтинга АТР, 24-летний Хачанов, сделал два брейка и три эйса, четырежды ошибившись при подаче.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 394 800 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3) — Зизу Бергс (Бельгия, WC) — 5:7, 6:4, 6:4
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