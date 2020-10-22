Хачанов сыграет в 1/4 финала турнира в Антверпене

Российский теннисист Карен Хачанов прошел в четвертьфинал соревнований в Антверпене, победив бельгийца Зизу Бергса.

Поединок продлился 2 часа 22 минуты. 17-й номер рейтинга АТР, 24-летний Хачанов, сделал два брейка и три эйса, четырежды ошибившись при подаче.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 394 800 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Зизу Бергс (Бельгия, WC) — 5:7, 6:4, 6:4